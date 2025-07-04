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09:32, 4 июля 2025Силовые структуры

Россиянка заподозрила 10-летнюю девочку в краже самоката у сына и связала ее

В Красноярске женщина связала девочку, якобы укравшую самокат у ее сына
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Красноярске женщина связала девочку, якобы укравшую самокат у ее сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, 3 июля в дежурную часть поступило сообщение о якобы похищении 10-летней девочкой самоката стоимостью семь тысяч рублей. На место выехал инспектор по делам несовершеннолетних и провел опрос свидетелей.

Было установлено, что мальчик сообщил матери о краже самоката, женщина нашла несовершеннолетнюю и связала ей руки, чтобы удержать до приезда полиции. Ее действия причинили девочке боль.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства по данному происшествию. Несовершеннолетняя направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что выбросивший инвалида из такси россиянин заслушал приговор.

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