Россиянка заподозрила 10-летнюю девочку в краже самоката у сына и связала ее

В Красноярске женщина связала девочку, якобы укравшую самокат у ее сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.
По данным ведомства, 3 июля в дежурную часть поступило сообщение о якобы похищении 10-летней девочкой самоката стоимостью семь тысяч рублей. На место выехал инспектор по делам несовершеннолетних и провел опрос свидетелей.
Было установлено, что мальчик сообщил матери о краже самоката, женщина нашла несовершеннолетнюю и связала ей руки, чтобы удержать до приезда полиции. Ее действия причинили девочке боль.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства по данному происшествию. Несовершеннолетняя направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
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