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08:54, 4 июля 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР

Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Нововодяного в ЛНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Нововодяного в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, разведка российских войск выявила в лесополосе замаскированные фортификации ВСУ с разветвленной системой траншей. Он добавил, что укрепрайон также имел ряд ложных позиций. Массированным огнем ракетных систем залпового огня и гаубичной артиллерией укрепления украинских войск были уничтожены, заключил Марочко.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили переправы через реку Оскол. Они находились в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Ковшаровка, которых военные ВСУ использовали для переброски техники и живой силы.

До этого Марочко рассказал о минировании украинскими войсками Купянска. По его словам, пожилой мужчина погиб, подорвавшись на украинской противопехотной мине.

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