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08:40, 4 июля 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили переправы через Оскол

Российские войска уничтожили переправы через Оскол на купянском направлении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили переправы через реку Оскол на купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Паромные переправы находились в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Ковшаровка, которых военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали для переброски техники и живой силы. Переправы были уничтожены огнем артиллерии, что, по словам Марочко, затруднит обеспечение ВСУ, проведение противником ротационных и эвакуационных мероприятий, а также ослабит оборонительную линию на восточных рубежах Купянска.

Ранее Марочко рассказал о минировании ВСУ Купянска. По его словам, пожилой мужчина погиб, подорвавшись на украинской противопехотной мине.

До этого Марочко рассказал, что военных ВСУ начали бросать в «мясные штурмы» вблизи Купянска. Он подчеркнул, что такие меры предпринимаются, чтобы оттянуть часть сил и средств армии России, продвигающихся к городу.

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