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19:25, 4 июля 2025Ценности

Самбурская похвасталась фигурой в красном купальнике

Российская актриса Самбурская похвасталась фигурой в красном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская похвасталась фигурой в бикини. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя знаменитость снялась в красном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок, демонстрирующих ее тело. При этом артистка показала рельефный пресс. В то же время на голову она повязала пестрый платок, спрятав волосы.

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Ранее в июле Настасья Самбурская разместила фото в бюстгальтере и ультракоротких шортах. Поверх упомянутых изделий она накинула полосатую рубашку в тон, завершив образ вьетнамками и солнцезащитными очками.

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