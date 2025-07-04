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14:56, 4 июля 2025Экономика

Семья купила по дешевке роскошный дом с жутким секретом

Семья из США купила роскошный дом, служивший похоронным бюро
Александра Качан (Редактор)

Фото: Freepik

Семья из американского штата Висконсин купила по дешевке роскошный дом с неожиданным секретом — в прошлом в здании работало похоронное бюро, о чем не упоминалось в объявлении о продаже. Об этом пишет Newsweek.

Дом был построен в Викторианскую эпоху, его площадь составляет 418 квадратных метров, а стоимость — 300 тысяч долларов. Эшли Беркен и ее семья были рады найти достаточно большой особняк в хорошем районе и по невысокой цене. Объяснение низкой стоимости нашлось позже, когда Беркен заметила в гараже пандусы для транспортировки тел и изучила историю дома в интернете.

Новые собственники не посчитали жутким тот факт, что теперь живут в бывшем похоронном бюро. Напротив, Беркен заявила, что ей и ее близким нравится иметь дом с интересным прошлым. По ее словам, в жилье царит исключительно положительная энергия.

Помимо пандусов, дом сохранил и другие атрибуты похоронного бюро: помещение для бальзамирования с раковиной, куда сливали остатки телесных жидкостей, и выставочную комнату для гробов. Новые жильцы планируют обустроить оба помещения под свои нужды — превратить их в парник для растений и игровую комнату для детей.

Ранее в США выставили на продажу дом в форме шлема Дарта Вейдера. Необычный объект оценили в 3,4 миллиона долларов.

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