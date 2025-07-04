Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:46, 4 июля 2025Экономика

Силуанов оценил финансовую мощь БРИКС

Силуанов: Общий объем финансовых активов БРИКС превысил 60 триллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Совокупный объем финансовых активов государств БРИКС преодолел отметку в 60 триллионов долларов, что составляет больше половины от мирового уровня. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Его процитировало ТАСС.

Он также отметил растущую роль не только БРИКС, но и стран Глобального Юга, население которых составило уже почти 70 процентов от мирового. Что касается их доли в мировом валовом внутреннем продукте, то она составила около 60 процентов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в настоящее время суммарные объемы внутренней торговли стран БРИКС достигли триллиона долларов. Это, по его словам, говорит об укреплении торгово-экономических связей в рамках блока, а также о его усиливающейся роли на глобальном рынке.

По словам президента России Владимира Путина, Москва продолжит выстраивать с партнерами из стран БРИКС независимые механизмы и платежную инфраструктуру.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России за четыре года погибли несколько десятков топ-менеджеров. На Западе говорят о «синдроме внезапной русской смерти»

    Предсказан срок открытия купального сезона в Москве

    Инстасамка обвинила лидера группы «ХЛЕБ» в эксплуатации детей

    Дачников предупредили о неэффективных популярных методах борьбы с тлей

    Популярная российская блогерша сменила имидж

    Силуанов оценил финансовую мощь БРИКС

    Названо число удерживаемых Украиной жителей Курской области

    Зеленский обсудил с Трампом военную помощь США Украине

    Россиянин получил ожог 90 процентов тела из-за загоревшегося самоката

    Раскрыто дело о мошенничестве с деньгами и квартирой Ларисы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости