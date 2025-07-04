Силуанов оценил финансовую мощь БРИКС

Силуанов: Общий объем финансовых активов БРИКС превысил 60 триллионов долларов

Совокупный объем финансовых активов государств БРИКС преодолел отметку в 60 триллионов долларов, что составляет больше половины от мирового уровня. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Его процитировало ТАСС.

Он также отметил растущую роль не только БРИКС, но и стран Глобального Юга, население которых составило уже почти 70 процентов от мирового. Что касается их доли в мировом валовом внутреннем продукте, то она составила около 60 процентов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в настоящее время суммарные объемы внутренней торговли стран БРИКС достигли триллиона долларов. Это, по его словам, говорит об укреплении торгово-экономических связей в рамках блока, а также о его усиливающейся роли на глобальном рынке.

По словам президента России Владимира Путина, Москва продолжит выстраивать с партнерами из стран БРИКС независимые механизмы и платежную инфраструктуру.