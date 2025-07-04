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11:20, 4 июля 2025Из жизни

Случайно проглоченная рыбная кость проткнула женщине шею изнутри

Жительница Таиланда две недели проходила с торчащей из шеи рыбной костью
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: kzww / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде женщина две недели жила с рыбной костью, вонзившейся в горло. Об этом сообщает Oddity Central.

Случайно проглоченная рыбная кость застряла в горле 35-летней Сан Лан, когда она ужинала рыбным супом. Женщина сначала пыталась вытащить кость народными методами — ела рис и хлебные корки, но все было безуспешно. Сан Лан сделала рентген-снимки в двух разных клиниках, и ни на одном из них не было видно инородного тела в горле. При этом она продолжала испытывать боль.

Через две недели ее шея опухла. Женщина предположила, что причина в щитовидной железе, и отправилась на прием к врачу. Там ей прописали компрессы и таблетки. Вечером Сан Лан стала массировать чувствительное место перед наложением компресса и нащупала под кожей двухсантиметровую кость, которая при надавливании проткнула кожу у нее на шее.

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Врачи извлекли кость во время очередного визита Сан Лан в больницу. Пострадавшая заявила, что теперь, возможно, навсегда откажется от рыбы. Медики отмечают, что рыбные кости действительно часто застревают в горле, но крайне редко мигрируют через ткани и прокалывают кожу изнутри.

Ранее сообщалось, что в Китае женщина решила сделать пластическую операцию и узнала, что у нее в глазу застряли старые контактные линзы. Всего врачи нашли пять линз в своде глазницы.

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