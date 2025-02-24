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16:09, 24 февраля 2025Из жизни

Врачи нашли в глазу у женщины пять контактных линз

PRS Global Open: В Китае у женщины в глазу нашли пять контактных линз
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: rawpixel.com / Freepik

В Китае женщина решила сделать пластическую операцию и узнала, что у нее в глазу застряли старые контактные линзы. Информация о медицинском случае опубликована в научном журнале Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open.

33-летняя женщина обратилась к пластическим хирургам в связи с асимметрией лица. Пациентка страдала от так называемой гемифациальной атрофии, или синдрома Пэрри-Ромберга. Чтобы исправить косметические недостатки, врачи предложили женщине сделать инъекцию жира под легким наркозом, чтобы увеличить левый глаз.

Когда врачи приступили к осмотру перед проведением процедуры, они неожиданно для себя и для пациентки нашли пять контактных линз, которые застряли в своде глазницы — в том месте, где соединяются глаз и веко. Мягкие линзы лежали там годами, не вызывая явных симптомов или дискомфорта. Позднее пациентка призналась, что несколько раз теряла линзы, но полагала, что они просто выпадали из глаза.

Линзы благополучно извлекли, и пациентке провели запланированную процедуру. По словам врачей, риск застревания линз в глазу повышен у людей с гемифациальной атрофией. Это происходит из-за деформации тканей и костей, благодаря которым линзы с легкостью дрейфуют по поверхности глазного яблока.

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