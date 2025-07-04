«Спокойный» пролет БПЛА над Подмосковьем в сотнях километрах от фронта возмутил военкора

Военкор Котенок возмутился спокойным пролетом БПЛА ВСУ над Подмосковьем

«Спокойный» пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Подмосковьем в сотнях километрах от линии фронта возмутил российского военкора Юрия Котенка. Об этом он написал в Telegram.

Котенок подчеркнул, что дроны пролетели прямо над духовным центром православия — Троице-Сергиевой Лаврой в Сергиевом Посаде. «Напомню, до лбс — как минимум 500 километров», — подытожил военкор.

Журналист добавил, что атаки ВСУ на цели в глубине территории России — попытка Украины понравиться президенту США Дональду Трампу.

«Трамп — человек эмоциональный, чья эмоциональность близка к психопатии, и удивлять его нужно как можно быстрее. В Киеве это отлично понимают», — подытожил Котенок.

4 июля ВСУ атаковали сразу несколько российских регионов. В частности, украинские БПЛА нанесли удары по Подмосковью и Ростовской области, есть пострадавшие, одна женщина не выжила.