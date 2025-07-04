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17:30, 4 июля 2025Мир

Трамп обсудил с Мерцем ПВО Украины

Spiegel: Трамп обсудил с Мерцем усиление системы ПВО Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, политики обсудили усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, сообщает Der Spiegel.

«Предметом разговора была ситуация на Украине, в том числе усиление противовоздушной обороны страны. Кроме того, Мерц и Трамп обменялись мнениями по торговым вопросам», — отметило издание.

По данным источников, президент США не давал немецкому канцлеру никаких обещаний. При этом представитель правительства Стефан Корнелиус заявил, что Мерц «очень решительно выступал за поддержку противовоздушной обороны Украины» в телефонных разговорах в последние дни.

Ранее Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили удары по Украине, а также поставки Киеву средств противовоздушной обороны. Разговор двух лидеров продлился 40 минут.

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