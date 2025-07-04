Трампу дали совет по встрече с Путиным

Меркурис посоветовал Трампу договориться о встрече с Путиным осенью

Президенту США Дональду Трампу стоит осенью договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о проведении встречи. Такой совет главе Белого дома дал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Трампу стоит подождать до осени, а потом попробовать договориться встретиться с Путиным, чтобы уладить все дела с Россией», — посоветовал аналитик.

По мнению Меркуриса, американский лидер выбрал верный внешнеполитический курс для США, поскольку он «постепенно дистанцируется» от конфликта на Украине.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что президенты стран в ходе телефонного разговора не поднимали вопрос о возможности личной встречи, хотя «эта идея висит в воздухе».

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, но она должна быть «хорошо подготовлена».