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20:45, 4 июля 2025Бывший СССР

В Армении анонсировали голодовку архиепископов

Арестованные в Армении архиепископы решили объявить голодовку
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Melik Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Арестованные в Армении священнослужители Армянской апостольской церкви решили объявить голодовку. Об этом, ссылаясь на их адвокатскую команду, передает ТАСС.

«Завтра День Конституции Армении. В знак протеста против антиконституционных действий, направленных против нас, мы решили объявить однодневную голодовку», — передает адвокатская команда сообщение священнослужителей.

Ранее Армянская апостольская церковь назвала недопустимым посягательство властей республики на Патриарший престол и принципы церкви. В ААЦ призвали власти освободить всех задержанных представителей духовенства и действовать исключительно в рамках закона.

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