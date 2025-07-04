В Армении анонсировали голодовку архиепископов

Арестованные в Армении архиепископы решили объявить голодовку

Арестованные в Армении священнослужители Армянской апостольской церкви решили объявить голодовку. Об этом, ссылаясь на их адвокатскую команду, передает ТАСС.

«Завтра День Конституции Армении. В знак протеста против антиконституционных действий, направленных против нас, мы решили объявить однодневную голодовку», — передает адвокатская команда сообщение священнослужителей.

Ранее Армянская апостольская церковь назвала недопустимым посягательство властей республики на Патриарший престол и принципы церкви. В ААЦ призвали власти освободить всех задержанных представителей духовенства и действовать исключительно в рамках закона.