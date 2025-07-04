В Германии призвали к прямым переговорам с талибами

Глава МВД ФРГ Добриндт предложил заключить соглашение с талибами

Власти Германии должны заключить соглашение с талибами для упрощения депортации афганских мигрантов. С таким предложением выступил министр внутренних дел Александер Добриндт, передает Financial Times (FT).

«Моя идея — заключить прямые договоренности с Афганистаном, чтобы обеспечить репатриации», — предложил политик.

Издание подчеркивает, что предложение главы МВД вызвало немедленное возмущение со стороны партнеров по правящей коалиции. Представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) допустили использование закрытых каналов для вывоза нелегальных мигрантов, однако предупредили, что прямые переговоры могут привести к легитимизации режима «Талибана».

Ранее посол «Талибана» в Катаре Сухейль Шахин призвал другие государства последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан и его власти.

3 июля Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане.