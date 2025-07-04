В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков: Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин проведет в Ново-Огареве оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Заседание анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По данным пресс-секретаря российского президента, совещание состоится середине дня 4 июля. «Тему он задает традиционно сам», — обозначил Песков.

Раскрывая график президента, он также добавил, что у Путина на пятницу запланированы непубличные рабочие встречи, а крупных открытых мероприятий не ожидается.

Ранее, 10 июня, Путин собрал большое заседание Совбеза, на котором обсуждались традиционные ценности. Журналисты публиковали кадры с этого совещания.