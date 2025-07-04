В Москву придет 30-градусная жара

Вильфанд: В Москве потеплеет до плюс 30 градусов 8 июля

Во вторник, 8 июля, в Москве и области потеплеет до плюс 30 градусов. О приходе жары в столицу рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«С понедельника меняется циркуляция, воздушные массы будут идти в Московский регион и резко повысится температура», — объяснил метеоролог.

В ночь на 7 июля ожидается 10-15 градусов тепла, а днем — плюс 24-плюс 26 градусов. Во вторник ночная температура вырастет до плюс 13-плюс 18 градусов, дневная — до плюс 25-плюс 30 градусов. В понедельник столбики термометров покажут отметку, близкую к климатической норме, а во вторник и среду — на 1-2 градуса выше.

Ранее Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду в Москве на выходных, 5 и 6 июля. По его словам, температура окажется ниже нормы на 2-3 градуса.