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12:25, 4 июля 2025Россия

В Пермском крае объявили опасность атаки беспилотников

В Пермском крае объявлена опасность атаки БПЛА
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Пермском крае объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило министерство территориальной безопасности российского региона на официальном портале.

Решение связано с тем, что в соседних регионах были зафиксированы инциденты с участием украинских дронов.

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«В Пермском крае объявлен режим "Беспилотной опасности". Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — говорится в сообщении.

Жителей призвали быть внимательными и не поддаваться панике.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по регионам России шестью беспилотниками за три часа. Атакам, в частности, трижды подверглась Удмуртия, которая на востоке граничит с Пермским краем.

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