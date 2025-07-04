В Пермском крае объявили опасность атаки беспилотников

В Пермском крае объявлена опасность атаки БПЛА

В Пермском крае объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило министерство территориальной безопасности российского региона на официальном портале.

Решение связано с тем, что в соседних регионах были зафиксированы инциденты с участием украинских дронов.

«В Пермском крае объявлен режим "Беспилотной опасности". Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — говорится в сообщении.

Жителей призвали быть внимательными и не поддаваться панике.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по регионам России шестью беспилотниками за три часа. Атакам, в частности, трижды подверглась Удмуртия, которая на востоке граничит с Пермским краем.