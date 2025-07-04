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11:43, 4 июля 2025Мир

В Риме прогремел взрыв

Il Mattino: Произошел взрыв на АЗС в Риме, пострадали более 20 человек
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Matteo Minnella / Reuters

На автомобильной заправочной станции (АЗС) в Риме прогремел взрыв и вспыхнул пожар, вследствие чего пострадало более 20 человек. Об этом сообщает итальянская газета Il Mattino.

«Около 8 утра (9:00 по мск) в Риме на АЗС произошел громкий взрыв. Грохот был слышен по всей итальянской столице, а черный столб дыма был виден за несколько километров (...) По меньшей мере 21 человек пострадал в ходе инцидента. Также в результате взрыва получили ожоги несколько полицейских и спасателей. Жизням ни одного из них не угрожает опасность», — передает газета.

По предварительным данным, пожарных вызвали из-за грузовика, врезавшегося в трубопровод. Когда они прибыли, произошел взрыв, от которого пострадали и медики, уже находившиеся на месте. Взрыв повредил несколько близлежащих зданий, а пламя достигло склада судебных приставов, расположенного за заправочной станцией.

2 июля возле армейского склада боеприпасов в районе города Литомержице на северо-западе Чехии начался пожар. Причиной пожара могла стать жара. В этот день во многих районах республики наблюдалась температура выше 35 градусов.

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