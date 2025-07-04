В России получившему тяжелые ранения бойцу СВО отказали в лечении

В Костроме раненому участнику СВО отказали в лечении из-за отсутствия справки

В Костроме раненому участнику специальной военной операции (СВО) отказали в лечении. Об этом сообщает Ura.ru.

Причиной отказа в размещении в стационаре стало отсутствие справки. При этом полученные военнослужащим ранения издание называет тяжелыми. В частности, солдат частично потерял слух и зрение.

В прохождении военно-врачебной комиссии бойцу отказали из-за отсутствия направления от командира медицинской роты. «Из-за отказа в госпитализации мне приходится самостоятельно принимать обезболивающие препараты и передвигаться с помощью трости», — рассказал солдат.

Ранее в Приморье раненый боец СВО пожаловался на вынесшую все ценное из его квартир жену. Россиянка воспользовалась тем, что муж проходил реабилитацию и таким образом пошла на самовольный раздел совместно нажитого имущества. Перед этим она продала машину солдата и потребовала развода.