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16:53, 4 июля 2025Моя страна

В России состоялся первый фестиваль для пенсионеров

В Нижнем Новгороде состоялся первый фестиваль для пенсионеров
Мария Винар

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

В Нижнем Новгороде состоялся первый фестиваль для пенсионеров. Об этом сообщает «Российская газета».

В мероприятии под названием «Вместе интересно» приняли участие более 600 человек из 29 округов области и восьми районов города. «Чтобы принять участие в фестивале "Вместе интересно", из Дзержинска приехала делегация из 88 человек, многие прибыли с детьми и внуками. (...). Мы вместе сделали африканскую зарядку и помолодели лет на десять», — поделился своими впечатлениями от организации председатель Нижегородского регионального отделения Союза пенсионеров России Владимир Тарасов.

Фестиваль «Вместе интересно» прошел в Автозаводском парке культуры и отдыха. Открыл его хор русской песни «Заречье» из поселка Тумботино Павловского округа, который исполнил перед публикой русские народные песни.

Ранее сообщалось, что на фестивале в городе Гусь-Железный Рязанской области пройдут гусиные бега и бал.

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