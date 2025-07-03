Гуси посоревнуются в скорости в одном городе России

Гусиные бега и бал пройдут в Гусь-Железном

Гусиные бега и бал пройдут на фестивале в городе Гусь-Железный Рязанской области. Об этом сообщил «Интерфакс».

Птицы посоревнуются в скорости на мероприятии «Гусевские забавы», которое пройдет в усадебном парке Баташевых 19 июля. На празднике представят реконструкции крестьянского быта и светского бала XIX века.

Также на фестивале будет работать художественный салон, детская развлекательная площадка и чайная. Кульминацией станут гусиные бега — соревнования участников с пернатыми спортсменами.

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