В России участник Великой Отечественной войны пропал и нашелся через четыре дня в кустах

В Сибири нашли ветерана Великой Отечественной войны, его искали четверо суток

В Сибири нашли пропавшего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает сетевое издание Sibnovosti.ru.

Пенсионер ушел из дома в Красноярске в четыре часа утра 1 июля. С того времени о его судьбе ничего не было известно. К поискам фронтовика подключились активисты, его искали 60 человек.

Найти 95-летнего мужчину удалось на четвертый день поисков. По данным Telegram-канал «Борус.Люди», его обнаружили в кустах в городской черте. Ветерану удалось выжить, после обнаружения его сразу же передали медикам.

Ранее стало известно о пропаже участника спецоперации. Его нашли месяц спустя в одном из госпиталей. При этом мужчине перестали выплачивать денежное довольствие. Добиться восстановления выплат солдату удалось после вмешательства военной прокуратуры.