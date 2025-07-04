В российском городе до смерти забили приехавшего в отпуск к другу бойца СВО

V1.ru: В Волжском до смерти забили приехавшего в отпуск к другу бойца СВО

В городе Волжский Волгоградской области до смерти забили 33-летнего бойца специальной военной операции (СВО) с позывным Сибирь, который приехал в отпуск к другу. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Россиянина без признаков жизни обнаружили в кустах парка культуры и отдыха неподалеку от памятника жертвам политических репрессий. Рядом с телом якобы находился ветеранский жетон. Впоследствии удалось установить, что это военнослужащий родом из подмосковного Раменского.

Жена бойца рассказала, что тот добровольно заключил контракт с Минобороны весной 2024 года и отправился на фронт. За время службы он был несколько раз ранен, однако возвращался в строй. Мужчина являлся кавалером ордена Мужества.

По словам жены, в июне 2025-го он находился в очередном отпуске. «Муж отдыхал на море с другом. Как я поняла, это был его сослуживец. Но об этом друге я не знала ничего. Только сейчас от следователя узнала его фамилию. Муж тогда прислал мне "кружочек", сказал, что любит», — поделилась она.

Источник V1.ru отметил, что боец проводил время вместе с другом из Волжского. Сначала они отдыхали в Кабардино-Балкарии, а затем отправились на родину к товарищу. 1 июля они отмечали праздник — День ветеранов боевых действий. Оба перебрали со спиртным, между мужчинами возникла ссора, которая быстро переросла в драку. Друга бойца удалось задержать, он признал вину.

Ранее сообщалось, что бойцу СВО с шестью ранениями отказали в выплате.