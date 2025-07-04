Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 4 июля 2025Мир

В США рассказали о помощи России Ирану

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: РФ помогла Ирану восстановить ПВО после удара Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Army / WANA / West Asia New / Reuters

Россия помогла Ирану восстановить работу противовоздушной обороны (ПВО) после удара Израиля в начале конфликта. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, США рассчитывали на быстрый разгром иранской ПВО, однако предоставленные Москвой Тегерану технологии и специалисты помогли этого избежать.

«Русские помогли Ирану восстановить систему — она не была полностью выведена из строя. И уже в течение первых 12 часов Иран нанес ответный удар баллистическими ракетами по Израилю. Это реальная история — как вообще русские это сделали?» — задается вопросом эксперт.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам и командному составу Вооруженных сил исламской республики. Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженное нападение на полицейских произошло в российском регионе

    Екатерина Варнава без бюстгальтера снялась в платье с глубоким декольте

    В США рассказали о помощи России Ирану

    Школьник вынес трехлетнего малыша из горящего дома в российском регионе

    Командующий ВСУ предсказал рост до тысячи числа атакующих Украину «Гераней»

    Неизвестный ударил ребенка ножом в шею в российском дворе

    Последствия непогоды в Петербурге попали на видео

    Артемий Лебедев заступился за оштрафованную за пропаганду наркотиков Боню

    Японский премьер уличил Трампа во лжи

    Российский «Гром» впервые долетел до Кривого Рога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости