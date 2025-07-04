В США рассказали о помощи России Ирану

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: РФ помогла Ирану восстановить ПВО после удара Израиля

Россия помогла Ирану восстановить работу противовоздушной обороны (ПВО) после удара Израиля в начале конфликта. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, США рассчитывали на быстрый разгром иранской ПВО, однако предоставленные Москвой Тегерану технологии и специалисты помогли этого избежать.

«Русские помогли Ирану восстановить систему — она не была полностью выведена из строя. И уже в течение первых 12 часов Иран нанес ответный удар баллистическими ракетами по Израилю. Это реальная история — как вообще русские это сделали?» — задается вопросом эксперт.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам и командному составу Вооруженных сил исламской республики. Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.