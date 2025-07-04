Возле жилого дома в российском регионе взорвался украинский дрон

Хинштейн: Возле жилого дома в Курской области взорвался дрон ВСУ

Возле жилого дома в селе Нижний Мордок Глушковского района Курской области взорвался украинский беспилотник. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

По данным губернатора, в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) местная жительница получила ранение, а фасад здания посекло осколками.

Сообщается, что 44-летнюю россиянку с ранением правой ноги доставили в Рыльскую районную больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области. В результате атаки ранены двое мужчин.