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19:12, 4 июля 2025Россия

Возле жилого дома в российском регионе взорвался украинский дрон

Хинштейн: Возле жилого дома в Курской области взорвался дрон ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Возле жилого дома в селе Нижний Мордок Глушковского района Курской области взорвался украинский беспилотник. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

По данным губернатора, в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) местная жительница получила ранение, а фасад здания посекло осколками.

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Сообщается, что 44-летнюю россиянку с ранением правой ноги доставили в Рыльскую районную больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области. В результате атаки ранены двое мужчин.

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