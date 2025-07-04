ВСУ попытались атаковать ДНР ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести ракетный удар по Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По их информации, ВСУ для атаки применяли ракеты Storm Shadow. В республике начали работать системы противовоздушной обороны.

Уточняется, что взрывы раздаются сразу над тремя городами — Донецком, Макеевкой и Харцызском. Более подробная информация пока не приводится.

В прошлый раз ВСУ атаковали Донецк вечером 30 июня. Тогда для ударов тоже применялись ракеты Storm Shadow, а также дроны-камикадзе.