Зумер решил совершить одиночный полет вокруг света, нарушил международные законы и попался

NYP: Летчик из США отправился в полет вокруг света и был арестован в Антарктиде

19-летний зумер из США решил совершить полет вокруг света ради борьбы с раком, но нарушил международные законы и попался в Антарктиде. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

По данным источника, молодой летчик Итан Го из Мемфиса, штат Теннесси, отправился на самолете Cessna 182Q в одиночное кругосветное путешествие, которое транслировал для подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Он намеревался таким образом собрать 1 миллион долларов (78,7 миллиона рублей) на борьбу с раком в Детской исследовательской больнице Святого Иуды.

На рискованное путешествие Го вдохновил его кузен, страдающий лимфомой Ходжкина на четвертой стадии. Впервые парень вылетел из Мемфиса в мае 2024 года и приземлился почти в 60 странах. Последний раз он публиковал отчет 23 июня 2025 года, на 142-й день своего путешествия, когда облетел Филиппины. Однако молодого человека арестовали в Антарктиде, когда он приземлился на базе лейтенанта Родольфо Марша на чилийской территории острова Кинг-Джордж 28 июня.

По сообщению регионального прокурора Кристиана Крисосто Рифо, парень предоставил ложный план полета и отклонился от маршрута. «Обвиняемые нарушили не только авиационный кодекс, но и многочисленные национальные и международные правила, касающиеся маршрутов в Антарктиду и доступа к континенту», — отметил Рифо.

Однако адвокат летчика утверждает, что тот совершил вынужденную посадку из-за ухудшения погоды. На данный момент американец находится в Антарктиде, а после отправки в страну Южной Америки предстанет перед судом.

Ранее пилот загадочным образом исчез из залитой кровью кабины самолета после крушения в США. Двухместный лайнер Cessna упал в поле недалеко от дороги. Его нашли на следующий день, но без летчика внутри.