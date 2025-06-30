Пилот загадочным образом исчез из залитого кровью самолета после крушения

WKRG: Пилот загадочным образом исчез из упавшего самолета в Алабаме

Небольшой самолет потерпел крушение в США, а его пилот загадочным образом исчез. Подробности сообщает портал WKRG.

Авария произошла в городе Альберта, штат Алабама, 26 июня. Двухместный лайнер Cessna упал в поле недалеко от дороги, его нашли на следующий день.

Уточняется, что пилота на месте происшествия не оказалось, хотя салон самолета был залит кровью. При этом в ближайшие больницы никто не обращался. Местные власти проводят расследование и пытаются связаться с владельцем воздушного судна.

Ранее птица повредила стекло летящего самолета в Боливии. Она врезалась в иллюминатор, из-за чего рядом с пассажиром появилась трещина.