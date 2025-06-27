Птица разбила стекло летящего самолета рядом с одним из пассажиров

The Aviation Herald: Птица разбила окно самолета возле аэропорта Виру-Виру

Птица повредила стекло летящего самолета в Боливии. Об этом сообщает The Aviation Herald.

По данным источника, инцидент произошел в среду, 25 июня, на рейсе OB-660, следовавшем из Ла-Паса в Санта-Крус. Один из пассажиров Boeing 737-700 авиакомпании BoA Boliviana de Aviacion (BoA) сообщил о сильном ударе, затем на правом окне девятого ряда появилась трещина.

Представитель BoA уточнил, что птица врезалась в иллюминатор при подлете к аэропорту Виру-Виру в Санта-Крус и разбила только внешнюю из трех панелей окна.

Ранее в этот же день двигатель пассажирского самолета авиакомпании American Airlines загорелся в небе. Лайнер должен был вылететь из Лас-Вегаса в Северную Каролину, США, однако сразу после взлета вернулся в аэропорт.