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16:03, 5 июля 2025Интернет и СМИ

Макрону дали совет после разговора с Путиным

Strategic Culture: Макрон должен перестать поддерживать Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным должен перестать поддерживать Украину в военном и экономическом плане. Об этом пишет газета Strategic Culture.

«Если Макрон действительно хочет мира на Украине, то есть простое решение. Прекратите вооружать неонацистский режим и перестаньте лгать о защите демократии на Украине от якобы российской агрессии», — отмечается в материале издания.

Ранее британский дипломат Иэн Прауд заявил, что смягчение экономических санкций против России поможет скорее решить вооруженный конфликт на Украине. Он подчеркнул, что антироссийские санкции никак не сказались на положении Москвы, однако негативно влияют на страны Европы.

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