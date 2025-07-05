Цыгане под видом бойцов «Ахмата» собирали деньги с жителей Ростова-на-Дону

Полиция в Ростове-на-Дону задержала мужчин, собиравших деньги под видом военных

Полиция в Ростове-на-Дону задержала мужчин, собиравших деньги с жителей под видом военных. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«В Ростове-на-Дону полицейские задержали двоих цыган, под видом военных собиравших с горожан денежные средства. С этой целью мужчины переоделись в военную форму и представлялись бойцами отряда "Ахмат" из Чеченской Республики», — заявил он.

По его словам, на мужчин обратили внимание местные правоохранители, которые установили, что никакого отношения к военнослужащим они не имеют. Алаудинов добавил, что в отделе задержанные принесли свои извинения военным и гражданам России.

Ранее он рассказал, что Украина начала информационную войну против спецназа «Ахмат». Командир спецназа заявил, что ЦИПсО (центр информационно-психологических операций) целенаправленно работает против «Ахмата». Кроме того, на занятых российскими войсками территориях бойцы находят украинские рекомендации по информационному противодействию России, отдельно там упоминается об «Ахмате».