Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:03, 5 июля 2025Россия

Цыгане под видом бойцов «Ахмата» собирали деньги с жителей Ростова-на-Дону

Полиция в Ростове-на-Дону задержала мужчин, собиравших деньги под видом военных
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Полиция в Ростове-на-Дону задержала мужчин, собиравших деньги с жителей под видом военных. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«В Ростове-на-Дону полицейские задержали двоих цыган, под видом военных собиравших с горожан денежные средства. С этой целью мужчины переоделись в военную форму и представлялись бойцами отряда "Ахмат" из Чеченской Республики», — заявил он.

По его словам, на мужчин обратили внимание местные правоохранители, которые установили, что никакого отношения к военнослужащим они не имеют. Алаудинов добавил, что в отделе задержанные принесли свои извинения военным и гражданам России.

Ранее он рассказал, что Украина начала информационную войну против спецназа «Ахмат». Командир спецназа заявил, что ЦИПсО (центр информационно-психологических операций) целенаправленно работает против «Ахмата». Кроме того, на занятых российскими войсками территориях бойцы находят украинские рекомендации по информационному противодействию России, отдельно там упоминается об «Ахмате».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о запуске ВСУ крылатых ракет в направлении Крымского моста

    На Западе рассказали о последствиях помощи Норвегии Украине

    Симоньян назвала условие мира на Украине

    Зеленский назвал состоявшийся разговор с Трампом лучшим за все время

    Минобороны сообщило об отражении атаки БПЛА

    ПСЖ вышел в полуфинал клубного чемпионата по футболу

    Цыгане под видом бойцов «Ахмата» собирали деньги с жителей Ростова-на-Дону

    В Германии раскрыли сроки истощения запасов ВСУ

    Израиль принял решение отправить делегацию на переговоры с ХАМАС

    Военкоры сообщили об ударе «Кинжалами» по аэродрому ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости