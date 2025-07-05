Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:01, 5 июля 2025Мир

В Германии раскрыли сроки истощения запасов ВСУ

Bild: Запасов оружия у ВСУ может хватить только до конца лета
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Запасов оружия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) может хватить только до конца лета, а снаряды для системы противовоздушной обороны (ПВО) и вовсе могут истратиться в ближайшие три недели. Об этом сообщает газета Bild.

В частности, авторы материала обсудили ситуацию на фронте с аналитиком Карло Масалу из Мюнхенского университета бундесвера. Он указал, что без военных поставок со стороны Соединенных Штатов ситуация на фронте для Киева будет критическая.

«Украинских поставок хватит до конца лета, после чего ситуация станет критической. Может образоваться критический пробел, пока Европа не попытается его как-то заполнить», — отметил военный эксперт.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, что Россия производит за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО за один год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о запуске ВСУ крылатых ракет в направлении Крымского моста

    На Западе рассказали о последствиях помощи Норвегии Украине

    Симоньян назвала условие мира на Украине

    Зеленский назвал состоявшийся разговор с Трампом лучшим за все время

    Минобороны сообщило об отражении атаки БПЛА

    ПСЖ вышел в полуфинал клубного чемпионата по футболу

    Цыгане под видом бойцов «Ахмата» собирали деньги с жителей Ростова-на-Дону

    В Германии раскрыли сроки истощения запасов ВСУ

    Израиль принял решение отправить делегацию на переговоры с ХАМАС

    Военкоры сообщили об ударе «Кинжалами» по аэродрому ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости