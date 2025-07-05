Bild: Запасов оружия у ВСУ может хватить только до конца лета

Запасов оружия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) может хватить только до конца лета, а снаряды для системы противовоздушной обороны (ПВО) и вовсе могут истратиться в ближайшие три недели. Об этом сообщает газета Bild.

В частности, авторы материала обсудили ситуацию на фронте с аналитиком Карло Масалу из Мюнхенского университета бундесвера. Он указал, что без военных поставок со стороны Соединенных Штатов ситуация на фронте для Киева будет критическая.

«Украинских поставок хватит до конца лета, после чего ситуация станет критической. Может образоваться критический пробел, пока Европа не попытается его как-то заполнить», — отметил военный эксперт.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, что Россия производит за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО за один год.