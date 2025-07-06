Двукратный чемпион России по боксу умер в 54 года

Двукратный чемпион России по боксу Сергей Башкиров умер в 54 года

Двукратный чемпион России по боксу Сергей Башкиров умер в 54 года. Об этом сообщается на странице новосибирского боксерского клуба «Крепость» во «ВКонтакте».

Сын спортсмена рассказал, что Башкиров боролся с опухолью спинного мозга. Он перенес две операции и 24 из 25 курсов лучевой терапии.

Башкиров становился интерконтинентальным чемпионом по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,5 килограмма в 2001 году. На профессиональном ринге он провел 19 поединков, в которых одержал 14 побед.

В марте нигерийский боксер Габриэль Олувасегун Оланреваджу умер в 40 лет. Спортсмен потерял сознание во время поединка и скончался в больнице.