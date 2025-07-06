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23:55, 6 июля 2025Россия

Участница забега в Хибинах рассказала о деталях подготовки к нему

Участники трейла в Хибинах принимали решение о забеге самостоятельно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Павел Львов

Организаторы трейла в Хибинах Мурманской области, где погибли два человека, предупреждали участников о плохой погоде, рассказала участница забега Алина, пишет РИА Новости.

По словам девушки, которая преодолела дистанцию 17 километров, конечное решение об участии принимали сами бегуны. Уточнить, какую дистанцию — 68 или 108 километров выбрали погибшие бегуны, она не смогла, но рассказала, что погодные условия были тяжелые.

«Организаторы предупреждали об этом неоднократно. Они предлагали перерегистрацию на дистанции с меньшим километражем или перенести на следующий год», — раскрыла она детали. Участница забега добавила, что на дистанции дежурили спасатели, волонтеры, открыли пункты питания, была возможность сойти с маршрута и ждать эвакуации.

6 июля два участника ультрамарафона на трейле в Мурманской области погибли из-за переохлаждения.

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