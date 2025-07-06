Киты-убийцы стали дарить людям угощения и встревожили ученых

Journal of Comparative Psychology: Косатки могут манипулировать людьми подарками

Ученые заметили, что дикие косатки стали дарить людям угощения, и заподозрили их в манипуляциях. Об этом пишет Live Science.

Киты-убийцы бросали добычу перед людьми и ждали, что они с ней сделают. В большинстве случаев люди просто игнорировали косаток, тогда некоторые из них предлагали им еду еще несколько раз. Среди подарков от них — рыба, птицы, скаты, черепахи, водоросли и куски других китов.

Исследователи зафиксировали подобную щедрость у берегов США, Норвегии и Новой Зеландии. Это встревожило ученых, поскольку они не понимают мотивов косаток. Предположительно, таким образом они хотят наладить отношения с людьми, поиграть с ними и изучить их поведение. Однако может быть и такое, что косатки просто манипулируют ими. Зачем — пока неясно. Своими выводами ученые поделились в статье для Journal of Comparative Psychology.

В прошлом косатки уже демонстрировали, что могут работать с людьми сообща. Так, в Австралии они охотятся вместе с китобоями, но никогда не делятся с ними полученной добычей.

Ранее сообщалось, что студентка магистратуры Эксетерского университета, Великобритания, заметила, что киты-убийцы используют водоросли в качестве мочалок. Обычно это происходит так: одна косатка отрывает кусок ламинарии, кладет ее между своим телом и телом другой особи, после чего они трутся друг о друга.

