Bild: Немецкий курорт Бинц прорекламировал себя фотографией времен Гитлера

Немецкий курорт Бинц на острове Рюген прорекламировал себя в соцсетях фотографией времен Адольфа Гитлера. Об этом пишет издание Bild.

«Черно-белая фотография датируется 1938 годом, то есть она была сделана в то время, когда многочисленные владельцы еврейских курортов в Бинце были насильственно экспроприированы», — утверждается в материале.

Издание подчеркивает, что спустя несколько месяцев после того, как был сделан этот снимок, тысячи евреев по всей Германии лишились избирательных прав, были ограблены и уничтожены. Журналисты обратились к представителям курорта с вопросом, почему для рекламы была использована именно эта фотография. Представитель Бинца заявила, что произошедшее стало результатом ошибки.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен самым злым европейским лидером со времен Гитлера.