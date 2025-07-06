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20:17, 6 июля 2025Силовые структуры

МВД ввело новую меру для предотвращения побегов подлежащих депортации мигрантов

МВД начала маркировать подлежащих депортации мигрантов в нижегородском аэропорту
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

МВД начала маркировать подлежащих депортации мигрантов в нижегородском аэропорту. Об этом сообщает «МК» в своем Telegram-канале.

По данным канала, так, теперь возвращающиеся к себе на родину иностранцы обязаны носить яркие жилеты с надписью на спине «Подлежит выдворению». Эта мера позволит усилить контроль и предотвратить побеги. Визуальная маркировка позволяет правоохранителям и сотрудникам аэропорта сразу распознать подлежащих выдворению среди остальных пассажиров. В дальнейшем, эта практика будет распространена и на вокзалах, а также на пунктах временного содержания.

Ранее сообщалось, что спецслужбы других стран стали использовать мигрантов, приехавших из стран Центрально-Азиатского региона, для терактов и диверсий в России.

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