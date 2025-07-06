МВД ввело новую меру для предотвращения побегов подлежащих депортации мигрантов

МВД начала маркировать подлежащих депортации мигрантов в нижегородском аэропорту

МВД начала маркировать подлежащих депортации мигрантов в нижегородском аэропорту. Об этом сообщает «МК» в своем Telegram-канале.

По данным канала, так, теперь возвращающиеся к себе на родину иностранцы обязаны носить яркие жилеты с надписью на спине «Подлежит выдворению». Эта мера позволит усилить контроль и предотвратить побеги. Визуальная маркировка позволяет правоохранителям и сотрудникам аэропорта сразу распознать подлежащих выдворению среди остальных пассажиров. В дальнейшем, эта практика будет распространена и на вокзалах, а также на пунктах временного содержания.

Ранее сообщалось, что спецслужбы других стран стали использовать мигрантов, приехавших из стран Центрально-Азиатского региона, для терактов и диверсий в России.