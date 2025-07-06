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13:14, 6 июля 2025Интернет и СМИ

В словах Рютте о Путине увидели скрытое послание об Украине

Христофору: Слова Рютте о Путине являются скрытым признанием об Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Марко Рютте о придуманном им разговоре между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином являются признанием вассального положения Европы перед США. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в своем аккаунте социальной сети Х.

«Рютте уже представляет себе будущий разговор между Путиным и Си Цзиньпином. Его фантазии, скорее всего, похожи на то, как США и ЕС обсуждали проект "Украина" в 2021 году (...) Такие интервью всегда дают нам скрытые признания», — отметил журналист.

По словам Христофору, бывший президент США Джо Байден звонил экс-генсеку НАТО Столтенбергу и главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с предложением «начать конфликт с Россией, но чужими руками, используя при этом Украину и европейские санкции, чтобы убрать Москву и не иметь препятствий в борьбе с КНР».

Ранее Рютте заявил, что если КНР решит напасть на Тайвань, то Пекин первым делом якобы обратится за помощью к России. По его словам, Си Цзиньпин якобы позвонит Владимиру Путину с просьбой «отвлечь США в Европе, напав на территорию НАТО».

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