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23:16, 6 июля 2025Россия

Над Новгородской областью сбили украинский БПЛА

Дронов: Над территорией Новгородской области сбили один украинский БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над территорией Новгородской области сбит один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), заявил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов в Telegram-канале.

«Работа истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороаны (ПВО) позволила в очередной раз отбить вражескую атаку», — подчеркнул он. Подробностей политик раскрывать не стал.

Дронов попросил жителей региона не снимать на фото и видео пролеты БПЛА.

Ранее стало известно, что в небе над регионами России за ночь сбили 120 беспилотников.

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