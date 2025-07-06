Над Новгородской областью сбили украинский БПЛА

Дронов: Над территорией Новгородской области сбили один украинский БПЛА

Над территорией Новгородской области сбит один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), заявил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов в Telegram-канале.

«Работа истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороаны (ПВО) позволила в очередной раз отбить вражескую атаку», — подчеркнул он. Подробностей политик раскрывать не стал.

Дронов попросил жителей региона не снимать на фото и видео пролеты БПЛА.

Ранее стало известно, что в небе над регионами России за ночь сбили 120 беспилотников.