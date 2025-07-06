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21:43, 6 июля 2025Россия

Опубликованы кадры ультрамарафона в Хибинах

Shot показал кадры ультрамарафона в Хибинах, где погибли два человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Павел Львов

Участники ультрамарафона «Хибины» в Мурманской области, где погибли два человека, поделились видео забега. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как в условиях горной местности люди бегут по тропинкам. Погодные условия ухудшаются, усиливается ветер. «Из-за сложных погодных условий его даже хотели отменить, но потом передумали и дали старт», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что во время трейла в Хибинах скончались 61-летняя Ирина Г. из Санкт-Петербурга и 47-летний Евгений М. из Москвы.

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