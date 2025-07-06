Появились подробности поджога российского ТЦ 20-летней давности

РИА Новости: Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться

Поджигатели торгового центра (ТЦ) «Пассаж» в Ухте (Республика Коми) прекрасно знали, что люди не смогут выбраться из огня, однако отнеслись к этому безразлично. Подробности появились в распоряжении РИА Новости.

«Осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц(...) и отнеслись к этому безразлично», — говорится в судебных документах.

В результате пожара в ТЦ «Пассаж» 11 июля 2005 года погибли 25 человек, еще десять посетителей пострадали. 22-летние ухтинцы Антон Коростелев и Алексей Пулялин, которых Верховный суд Коми оправдал по обвинению в поджоге, в ходе повторного рассмотрения дела в июне 2009 года были приговорены к пожизненному заключению.