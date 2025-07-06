Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:33, 6 июля 2025Силовые структуры

Появились подробности поджога российского ТЦ 20-летней давности

РИА Новости: Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Поджигатели торгового центра (ТЦ) «Пассаж» в Ухте (Республика Коми) прекрасно знали, что люди не смогут выбраться из огня, однако отнеслись к этому безразлично. Подробности появились в распоряжении РИА Новости.

«Осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц(...) и отнеслись к этому безразлично», — говорится в судебных документах.

В результате пожара в ТЦ «Пассаж» 11 июля 2005 года погибли 25 человек, еще десять посетителей пострадали. 22-летние ухтинцы Антон Коростелев и Алексей Пулялин, которых Верховный суд Коми оправдал по обвинению в поджоге, в ходе повторного рассмотрения дела в июне 2009 года были приговорены к пожизненному заключению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над регионами России за ночь сбили более 100 беспилотников

    Путин наградил замглавкома ВМФ второй медалью «Золотая Звезда» после гибели под Курском

    США закупили у России один металл на максимальную сумму с 2002 года

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после жесткой посадки самолета Ан-2

    Суд снова взыскал с Тимати долг по квартплате

    В США оценили исход политического противостояния Трампа и Маска

    ВСУ задействовали беспилотный батальон на херсонском направлении

    Появились подробности поджога российского ТЦ 20-летней давности

    Названа альтернатива коммерческой ипотеке в России

    Россиянин насмотрелся фильмов и устроил погоню с ДПС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости