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19:07, 6 июля 2025Мир

Президент Бразилии предложил изменить Совбез ООН

Лула Да Силва: Совбез ООН следует изменить за счет новых постоянных членов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eraldo Peres / AP

Совет Безопасности ООН следует изменить за счет включения новых постоянных членов. С таким призывом выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает РИА Новости.

«Чтобы преодолеть кризис доверия, с которым мы столкнулись, нужно глубоко изменить Совет безопасности ООН. Сделать его более легитимным, репрезентативным, эффективным и демократичным», — подчеркнул бразильский лидер.

Для этого Лула да Силва призвал включить в число постоянных членов Совбеза из стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также Карибского бассейна. По его словам, подобные изменения необходимы для выживания ООН.

Ранее бразильский президент призвал к углублению диалога для прекращения конфликта на Украине.

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