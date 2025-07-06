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20:54, 6 июля 2025Россия

Путин наградил помогающих участникам спецоперации волонтеров

Путин во время форума «Все для Победы!» наградил волонтеров
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин вручил премии волонтерам, оказывающим помощь участникам спецоперации и их семьям, а также жителям Донбасса, Новороссии и приграничных регионов. Награждение прошло в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!», прошедшего в воскресенье, 6 июля, передает ТАСС.

В рамках специальной номинации лауреатами премии стали пять человек, включая семью из Курахова, которая пережила военные действия в населенном пункте и до сих пор оказывает помощь своим землякам. Супруги Игорь и Валентина Малий занимаются доставкой лекарств и продуктов, а также организуют работу в пункте временного размещения.

Кроме того, особой отметки президента удостоилась жена священника Ольга Язевая, которая проводила на фронт двоих сыновей и организовала швейную мастерскую для пошива одежды и амуниции для российских бойцов.

На этом же форуме Путин раскрыл главную цель России. Ей он назвал безопасное и мирное будущее страны. Именно за это, по его словам, россияне воюют на фронте.

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