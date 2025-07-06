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09:46, 6 июля 2025Россия

Путин присвоил одной бригаде имя погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Путин присвоил Курской бригаде морской пехоты имя замглавкома ВМФ Гудкова
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил одной бригаде имя погибшего заместителя главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России генерал-майора Михаила Гудкова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Речь идет о 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты.

«Присвоить (...) бригаде (...) почетное наименование (...) и впредь именовать ее: 155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М. Е. Гудкова», — говорится в тексте указа главы государства.

Гудков погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей. Когда Вооруженные силы Украины выпустили по полевому штабу морпехов несколько ракет, генерал находился на полевом пункте управления. Уточнялось, что по штабу было выпущено не менее четырех ракет.

Ранее сообщалось, что Путин посмертно наградил Гудкова второй медалью «Золотая Звезда».

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