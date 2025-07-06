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15:45, 6 июля 2025Россия

Путин рассказал о решении направлять на фронт списанные машины госкомпаний

Путин объяснил решение направлять на фронт списываемые машины госкомпаний
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Решение направлять на фронт списываемые автомобили ведомств и госкомпаний было принято по просьбе командующих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки Народного фронта «Все для Победы!», сообщает ТАСС.

На выставке президента поблагодарили за это решение, напомнив, что раньше такие машины продавали. «Это была просьба командующих, напрямую», — прокомментировал президент.

Ранее в Екатеринбурге власти захотели отправлять на специальную военную операцию (СВО) на Украине брошенные на улицах российского города машины жителей. Так замдиректора городского департамента благоустройства Юлия Русалева на комиссии по безопасности жизнедеятельности решила использовать автомобили, которые годами стоят на месте и не используются.

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