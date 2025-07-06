Путин рассказал об уничтоживших вражескую технику на 2 миллиарда долларов российских БПЛА

Путин рассказал об уничтожении российскими БПЛА техники ВСУ на 2 млрд долларов

Президент России Владимир Путин рассказал об уничтожении российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вражеской техники на сумму свыше двух миллиардов долларов. Слова главы государства приводит ТАСС.

Российский лидер отметил, что правительствам стран Запада, занимающихся отправкой оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), следует задуматься, куда тратятся народные деньги.

Путин также рассказал, что у России на протяжении длительного времени всегда были добрые и своеобразные отношения с США.