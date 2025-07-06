Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:53, 6 июля 2025Россия

Путин рассказал об уничтоживших вражескую технику на 2 миллиарда долларов российских БПЛА

Путин рассказал об уничтожении российскими БПЛА техники ВСУ на 2 млрд долларов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал об уничтожении российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вражеской техники на сумму свыше двух миллиардов долларов. Слова главы государства приводит ТАСС.

Российский лидер отметил, что правительствам стран Запада, занимающихся отправкой оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), следует задуматься, куда тратятся народные деньги.

Путин также рассказал, что у России на протяжении длительного времени всегда были добрые и своеобразные отношения с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции узнали о сокрытии Киевом сбоя в работе АЭС. Это могло привести к катастрофе

    В честь первого в истории двукратного Героя России назовут улицу и школу

    Путин почтил минутой молчания погибшего под Курском замглавкома ВМФ

    Путин раскрыл главную цель России

    Раскрыты подробности нападения на сотрудника ТЦК на Украине во время рейда

    Путин рассказал об уничтоживших вражескую технику на 2 миллиарда долларов российских БПЛА

    В России на поддержку СВО собрали десятки миллиардов рублей народных средств

    Путин описал тремя словами погибшего заместителя главкома ВМФ России

    В Европе испугались одного решения Трампа

    Путин рассказал об участии всей России в поддержке фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости