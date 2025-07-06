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16:39, 6 июля 2025Бывший СССР

Раскрыто первое имя в избирательном списке оппозиционного блока на выборах в Молдавии

Гуцул возглавит избирательный список оппозиционного блока на выборах в Молдавии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Евгения Гуцул возглавит избирательный список оппозиционного блока «Победа» на парламентских выборах в Молдавии. Первое имя в списке озвучил лидер блока Илан Шор, передает ТАСС.

«Все знают, что это сильный лидер и человек с твердыми принципами. Евгения Александровна умеет держать удар», — обозначил Шор на съезде блока в Москве.

Сообщается, что выборы в парламент Молдавии состоятся 28 сентября 2025 года.

Ранее стало известно, что оппозиционный блок «Победа» примет участие в предвыборной гонке в Молдавии. На следующей неделе участники намерены подать документы.

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