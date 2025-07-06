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16:28, 6 июля 2025Россия

Раскрыты подробности участия Путина в форуме Народного фронта «Все для Победы!»

Путин в пятый раз приехал на форум Народного фронта «Все для Победы!»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятый раз приехал на форум Народного фронта «Все для Победы!». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, глава государства выступил на пленарной сессии мероприятия. Оно проходит в национальном центре «Россия». Российский лидер приезжает сюда в пятый раз. В воскресенье, 6 июля, он во второй раз за текущую неделю принял участие в этом форуме.

По информации журналистов, организатор форума — Общероссийский народный фронт. Он активно поддерживает бойцов специальной военной операции (СВО), мирных жителей приграничных районов и регионов Новороссии и Донбасса.

Ранее сообщалось, что Путин раскрыл главную цель России.

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