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09:43, 6 июля 2025Спорт

Смолов подал заявление в полицию о вымогательстве после конфликта в «Кофемании»

Федор Смолов заявил в полицию о вымогательстве после конфликта в «Кофемании»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал Sport Baza

Бывший футболист «Краснодара» Федор Смолов подал заявление в полицию по факту вымогательства у него денег и мошенничества после конфликта в кафе «Кофемания». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Источник уточнил, что речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Все бумаги игрок передел в полицию вечером в субботу, 5 июля.

Ранее в управлении МВД России по Москве отреагировали на потасовку с участием Смолова. Ведомство отказалось заводить уголовное дело по факту драки.

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован.

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