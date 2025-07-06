Смолов подал заявление в полицию о вымогательстве после конфликта в «Кофемании»

Федор Смолов заявил в полицию о вымогательстве после конфликта в «Кофемании»

Бывший футболист «Краснодара» Федор Смолов подал заявление в полицию по факту вымогательства у него денег и мошенничества после конфликта в кафе «Кофемания». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Источник уточнил, что речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Все бумаги игрок передел в полицию вечером в субботу, 5 июля.

Ранее в управлении МВД России по Москве отреагировали на потасовку с участием Смолова. Ведомство отказалось заводить уголовное дело по факту драки.

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован.