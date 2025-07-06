Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:21, 6 июля 2025Россия

В Хибинах спасли еще одну группу туристов

МЧС: В Хибинах спасли еще одну группу туристов из семи человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Спасатели эвакуировали из Хибин Мурманской области семь туристов, запросивших помощь из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что туристы обратились за помощью рано утром. Они терпели бедствие на перевале Семвечер Ловозерского района.

Пять женщин и двое мужчин попали в буран, их палатки начало сносить ветром. Вертолет не смог к ним вылететь, поэтому на помощь направили спасателей на вездеходе. Им убралось добраться до группы к 20:00. Сейчас угрозы жизни туристов нет.

«Семерых туристов, спасенных в Ловозерском районе, доставили к личному автотранспорту. Медицинская помощь спасенным не потребовалась», — подчеркнули в МЧС.

6 июля два участника ультрамарафона на трейле «Хибины» в Мурманской области скончались из-за переохлаждения. Ультрамарафонцы бежали по пересеченной местности среди скользких камней и занесенного снегом ущелья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

    Проход в терминал аэропорта «Пулково» временно ограничили

    Назван способ добиться классического телосложения

    В Хибинах спасли еще одну группу туристов

    В ДНР сообщили о продолжающемся охвате Красноармейска российскими войсками

    Над Новгородской областью сбили украинский БПЛА

    За час Пулково принял четыре рейса

    В Киеве мужчина развернул украинский флаг со свастикой

    Над Тверской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

    Названо условие для прекращения огня в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости