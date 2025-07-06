МЧС: В Хибинах спасли еще одну группу туристов из семи человек

Спасатели эвакуировали из Хибин Мурманской области семь туристов, запросивших помощь из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что туристы обратились за помощью рано утром. Они терпели бедствие на перевале Семвечер Ловозерского района.

Пять женщин и двое мужчин попали в буран, их палатки начало сносить ветром. Вертолет не смог к ним вылететь, поэтому на помощь направили спасателей на вездеходе. Им убралось добраться до группы к 20:00. Сейчас угрозы жизни туристов нет.

«Семерых туристов, спасенных в Ловозерском районе, доставили к личному автотранспорту. Медицинская помощь спасенным не потребовалась», — подчеркнули в МЧС.

6 июля два участника ультрамарафона на трейле «Хибины» в Мурманской области скончались из-за переохлаждения. Ультрамарафонцы бежали по пересеченной местности среди скользких камней и занесенного снегом ущелья.

