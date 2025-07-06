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18:57, 6 июля 2025Мир

В Кувейте высоко оценили позицию Путина по гендерам

Шейх Аль-Фуллайдж: Кувейт высоко ценит позицию Путина по гендерам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: diplomedia / Shutterstock / Fotodom

Кувейт высоко ценит позицию президента России Владимира Путина по вопросу гендеров. Об этом заявил член правящей королевской семьи государства шейх Мухаммед Фейсал Аль-Фуллайдж, передает ТАСС.

«Мне очень нравится позиция президента России Владимира Путина, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина — женщиной. Смешивать их нельзя», — отметил шейх.

Аль-Фуллайдж добавил, что в Кувейте «этот подход очень понравился».

Ранее восемь стран ОПЕК+, включая Кувейт и Россию, договорились нарастить объем добычи нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки.

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